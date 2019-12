VIDEO. Guatemaltecos que trabajaban cortando árboles navideños mueren en EE. UU.

Un grupo de trabajadores, hombres y jóvenes, sufrieron un accidente el viernes 29 de noviembre, cuando regresaban de su jornada laboral con rumbo a su casa.

Estas personas habían trabajado toda la semana en una de las granjas de árboles de Navidad más grandes del mundo, de acuerdo con información de "Los Angeles Times".

Las personas, de entre 14 y 64 años, se conducían en una camioneta tipo van cuando esta se estrelló contra un picop en una intersección en Salem, Oregon.

Según el diario estadounidense, tres de ellos murieron en el lugar y otros tres fueron enviados al hospital, dos de estos últimos en estado delicado.

UPDATE: 3 people were killed in a crash near Cordon and Sunnyview Rd in Marion Co on Fri.

Flowers were left at the scene. Deputies say one of the cars involved was a van carrying Christmas tree workers who are from Guatemala. @KOINNews

See more: https://t.co/ajFLQjS1RS pic.twitter.com/4jWNzBxoXT

— Jacquelyn Abad (@JacquelynAbadTV) December 2, 2019