VIDEO. Filtran imágenes de amenazas de presunto extorsionista a supuesto piloto

En redes sociales circula un material audiovisual en el que se evidencia una amenaza de un supuesto extorsionista hacia un aparente piloto del transporte pesado.

Las imágenes muestran la forma en la que una persona amenaza a otra con un arma de fuego, apuntándole a la cara.

(Se difuminó la imagen por seguridad de la persona y por lo fuerte del contenido, recomendamos discreción)

Un supuesto extorsionista, un pandillero, amenaza con un arma de fuego en el rostro a un aparente piloto del transporte pesado.

No obstante, también lanza una advertencia para quienes vean el video; otros pilotos.

Para que vean que esto no es un juego", dice la persona.

Por otro lado, el presunto pandillero lanza un ultimátum para el resto de pilotos.

Si no responden para mañana a las 10am, cada uno de los pilotos se va a morir. Y no me importa que tengan familia. A todos los que vean este video", asegura.