VIDEOS. Más de 20 muertos por accidente aéreo en el Congo

Al menos 23 personas murieron este domingo en un accidente aéreo en un barrio aledaño al aeropuerto de Goma, ciudad del este de la República Democrática del Congo (RDC).

"Tenemos 23 cadáveres" en la morgue, declaró el coordinador de la protección civil de Goma, Joseph Makundi.

El avión de la compañía privada Busy Bee, con dos pilotos y 17 pasajeros a bordo, se estrelló poco después de despegar.

Además de los pasajeros, habitantes de Goma figurarían entre las víctimas de la caída del avión, tipo Dornier-228.

La aeronave se estrelló contra una vivienda del barrio Mapendo/Birere, de Goma, aledaño al aeropuerto, construido en medio de una zona densamente poblada.

Videos difundidos en redes sociales muestran los restos del avión encastrados en el muro de una casa.

This video shows the cash site, it is unclear if people were killed or injured on the ground. Local media is now reporting 26 fatalities #Goma #DRC #BusyBee #Congo pic.twitter.com/sd9hNkPM1j

— Phil Caller (@Phil_Caller) November 24, 2019