Denuncian “racismo” de autoridades fronterizas estadounidenses contra latinos

Una asociación de residentes de localidades estadounidenses cercanas a la frontera con México denunció esta semana el "racismo" que sufren los latinos por parte de los agentes fronterizos.

"Hay un patrón histórico de abusos en la frontera que nosotros consideramos que constituye a una cultura de abuso y de impunidad", dijo a los periodistas Fernando García, director de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos (BNHR, por sus siglas en inglés).

"Parece que la Constitución no se aplica en la frontera", dijo García en Washington, delante del Capitolio, tras una rueda de prensa con Verónica Escobar, congresista demócrata que representa a El Paso, en Texas; y con el senador por Nuevo México, Tom Udall.

"Estas comunidades de la frontera merecen un compromiso real y una rendición de cuentas del Departamento de Seguridad Interior (DHS)", dijo el senador Udall, que impulsa una ley para mejorar la situación que ya aprobó la Cámara de Representantes, donde los demócratas son mayoría.

La legislación impulsada por Escobar busca aumentar la rendición de cuentas y la transparencia dentro del DHS, encargado de la gestión del área fronteriza.

García denunció que los estadounidenses de origen latino que viven la zona sufren interrogatorios de la policía migratoria.

