Ministro de Gobernación: "He cumplido con lo ordenado por la CC"

Tras conocerse sobre la petición del Ministerio Público (MP) sobre la destitución del ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, el funcionario ha emitido su opinión al respecto.

La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal envió un memorial al Juzgado de Paz Penal de Faltas de turno, del Organismo Judicial (OJ), debido a que no se ha hecho el desembolso económico de 30 millones de quetzales, para el funcionamiento de la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento del Sector de Justicia.

Ministerio Público pide la destitución de Enrique Degenhart La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, mediante un memorial, pide se "certifique lo conducente" por el incumplimiento de la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC).

Ministro responde

Degenhart Asturias respondió a Emisoras Unidas textualmente:

Lo que la CC hace en un principio es ordenarme que firme el convenio y nos da el plazo establecido para hacerlo, el cual yo firmé y se le envié de manera inmediata a la coordinadora de dicha comisión, que en este caso es la Fiscal General.

Dentro de lo ordenado también había unas condiciones que reiteran temas que establece la ley, como la fiscalización y transparencia de la aplicación de los fondos y cosas de esa naturaleza, lo cual se consignó dentro del cuerpo del acuerdo que yo firmé".

Por otra parte, el titular de la cartera del Interior aseguró lo siguiente con respecto al desembolso del dinero:

Para poder hacer el desembolso, el cual no tenemos ningún problema en desembolsar, lo que primero que necesitábamos y necesitamos todavía, es que en este caso la otra parte que es la coordinadora de la Comisión, firme el convenio para que nosotros podamos hacer el desembolso; si no está firmado de parte de ellos, a pesar de que yo cumplí con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, administrativa y financieramente no podemos hacer el desembolso de dichos fondos."

Además el funcionario indicó que esta postura la señalaba de manera tentativa, ya que consideró importante entender cuál es el acto reclamado de la Fiscal General y el Ministerio Público.