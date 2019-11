Cinco muertos por nuevo tiroteo en California, Estados Unidos

Al menos cinco personas murieron y otra más resultó herida este sábado tras un nuevo tiroteo en Estados Unidos, esta vez en la ciudad de San Diego, en California.

Según fuentes policiales citadas por ABC 7, los cinco fallecidos son miembros de una misma familia, y entre los mismos se cuentan tres niños.

El tiroteo tuvo lugar en el interior de una vivienda, en lo que según las primeras informaciones se trató de una disputa doméstica.

Los oficiales respondieron a la emergencia después de recibir una llamada anónima y otra de un pariente cercano a las víctimas.

Cuando la policía arribó al lugar, encontraron a seis personas heridas por impactos de proyectil de arma de fuego, de las cuales cinco fallecieron.

Una cuarta víctima, un menor de edad, fue trasladado a un hospital local, aunque de momento no se tenía información sobre su estado de salud.

De los cinco fallecidos, dos son adultos: un hombre de 31 años y una mujer de 2; y tres más son niños: de 3, 5 y 9 años, respectivamente, según FOX 5.

La Policía no ha realizado arrestos de sospechosos, pero se cree que el tirador es el hombre que murió en la escena.

La noche del viernes, otras dos personas resultaron heridas tras producirse un tiroteo durante un partido de futbol americano en una escuela secundaria de la ciudad de Pleasantville, en Nueva Jersey.

Las autoridades arrestaron a cinco personas relacionadas con el ataque que dejó dos menores de edad heridos.

Al menos seis disparos se pueden escuchar en una grabación difundida en las redes sociales, que también muestra a los jugadores deteniéndose a mitad del partido, mirando a las gradas y luego corriendo para salvarse del ataque.

#BREAKING

A frightening scene at the playoff game between Pleasantville and Camden tonight as gunfire erupts in the stands in the 3rd Q. Players, coaches, officials, and fans can be seen running and ducking for safety. 2 people reported shot. Stay tuned to @6abc for the latest. pic.twitter.com/qqtcWAzmnX

— Jamie Apody (@JamieApody) November 16, 2019