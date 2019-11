Giammattei: "Yo que el presidente Morales lo que hacía era vetarla"

El presidente electo Alejandro Giammattei, acompañado de su gabinete designado, acudió a Retalhuleu y Quetzaltenango como parte de su gira de transición de Gobierno.

En ambos departamentos, Giammattei Falla se reunió con alcaldes y diputados electos.

Presenta plan

Vamos a tener un gobierno totalmente abierto y hemos venido a hacer la primera reunión antes de la toma de posesión para presentar el Gabinete", indicó Giammattei.

Por otra parte, indicó que llegaron a plantear dos objetivos: El primero es el estado de las cosas en el país; y el segundo la política de descentralización.

Sobre la Ley de Aceptación de Cargos

No obstante, también se abordó el tema de la Ley de Aceptación de Cargos recientemente aprobada por los diputados al Congreso de la República.

Al respecto de esta ley, Giammattei indicó que no está de acuerdo con la misma. Aseguró lo siguiente:

"Yo no creo que a las personas les perdonemos cada vez actos y comisión de delitos, sobre todo en temas de corrupción, vayan a resultar perdonados con que digan: mire, sí, yo soy culpable y me robé un montón de pisto, y no esté claro ni cómo lo vayan a devolver ni nada, y que se vayan a su casa."

Por otra parte, indicó que se debe esperar lo que hará el presidente Jimmy Morales.

Si el presidente la sanciona, nosotros la modificaremos. Si el presidente la veta, entonces tendrá que ser conocida por el próximo Congreso con 105 votos para que pudiera entrar", aseguró.

No obstante, dijo que si estuviese en el lugar del mandatario actual "la vetaría".

Yo que el presidente Morales lo que hacía era vetarla y dejar eso al próximo gobierno y que podamos enfrentarlo en común acuerdo con un nuevo Congreso", finalizó.

* Con información de Jaime Soc y Esvin Guzmán.