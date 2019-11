VIDEO. El drama detrás de la historia del policía municipal que recibe dinero de anciana

A través de las redes sociales circuló un video en el que se denunciaba a un policía municipal de San Antonio Suchitepéquez, recibiendo dinero de una anciana que estaba sentada en la puerta de una iglesia.

La descripción del material audiovisual decía, literalmente:

Me hicieron llegar este video donde se muestra claramente que un policía municipal de San Antonio Suchitepéquez le quita a una anciana el dinerito que las personas le han regalado, juzgue usted".

Sin embargo, la historia detrás de este suceso es otra.

Fridel Mejicanos, corresponsal de Emisoras Unidas, entrevistó a doña Dominga Mateo Jiménez, de 70 años, madre del agente de seguridad.

De acuerdo con la entrevistada, lo que en realidad pasó es que su hijo le pidió prestado 20 quetzales.

Pero previo a ello, la señora de la tercera edad le había compartido un pedazo de pollo frito.

"Mama no tenés Q20 que me prestés, mañana te lo doy. Ahorita voy a entrar a turno y voy a velar", fue la explicación que Mateo Jiménez dio al video que se hizo viral.

Comenta que su hijo le contó que ese momento se hizo viral mediante un video y que lo estaban juzgando por lo mismo.

Mama, fijate que me hicieron esto (publicación del video) solo porque me diste 20 quetzales y me regalaste un pedazo de pollo; la gente ya está hablando que te estoy robando", indica que le aseguró su hijo.