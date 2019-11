“La diplomacia no tiene la capacidad de negociar con Estados Unidos”, Duncan Wood, director del Wilson Center’s Mexico Institute

El tema migratorio al parecer es un tema de campaña del presidente estadounidense, por lo que la diplomacia de cada país con que negocien autoridades estadounidenses debe pedir detalles de cada petición.

¿Qué opina de la firma de acuerdos de cooperación?

En un sentido es algo muy positivo porque hay más colaboración de los gobiernos. Sin embargo, dudo mucho de que los países tengan la capacidad para implementar los acuerdos porque implican un costo muy elevado, aunque parece ser un intento a resolver una crisis, dudo de que a largo plazo tenga un impacto positivo.

¿Cuál sería ese impacto?

Los flujos migratorios de centroamericanos han caído por las acciones de México y es un éxito para EE. UU. pero ¿es un éxito para México? No sé, creo que está dañando su relación con sus amigos en Centroamérica. Temo que veamos una situación como si fuera una olla de presión porque hay miles de personas que quieren salir de Centroamérica pero, por ahora, no se arriesgan; no obstante, cuando México ya no tenga recursos para controlarlos veremos un tsunami llegando a la frontera Sur.

Esto podría ser ¿cuándo finalicen los gobiernos de los presidentes Trump y López Obrador?

O antes… en México hay cinco años más de Andrés Manuel López Obrador. En EE. UU. hay un año más de la gestión de Donald Trump, o cuatro años más si logra su reelección. No sé si México tendrá la voluntad política para seguir colaborando. López Obrador tomó la decisión porque no quiere conflictos políticos con Trump, pero con la economía entrando a recisión, con recursos fiscales limitados y con una situación política donde su popularidad cada día está cayendo, nada está garantizado.

Hemos visto que los países que firmaron acuerdos no tienen una contrapropuesta para EE. UU. ¿es así?

En el caso de México fue una sorpresa. Hablé con la delegación que en junio llegó a Washington y me pareció raro que no tuvieran una contrapropuesta siendo el portero de la migración. Pudieron insistir en una transferencia de recursos, en cooperación para mejorar la frontera o invertir en la misma, pero no se hizo y, para mí, es un fracaso. Los gobiernos pueden insistir en que se les pague algo en términos financieros, de infraestructura o de asistencia económica.

¿Se confirma la presión de Estados Unidos?

Sí, al inicio se hizo por parte de la oficina de Trump, después por el Departamento de Seguridad Nacional. Mis colegas en el Departamento de Estado, la mayoría amigos de México y Centroamérica, quieren ayudar y ver desarrollo económico en estos países e insistieron con sus contrapartes para que estas naciones tomaran más responsabilidad en controlar los flujos migratorios. En mi opinión, es un problema de la diplomacia de México y Centroamérica porque no tiene la capacidad de negociar. Tienen que invertir mucho más en ese sentido.

¿Qué futuro les espera a los solicitantes de asilo en Guatemala, un país con altos índices de violencia, inseguridad, etc.?

Por esas limitaciones, los migrantes seguirán intentando pasar Guatemala para llegar a México y cruzar la frontera, sino lo hacen ahora será en un futuro próximo. Cuando EE. UU. debate si un país es seguro o no, la verdad es que no están recibiendo la información correcta. Todos sabemos que estos países no son seguros ni para los migrantes ni para muchos de sus ciudadanos.

¿Conoce que tanto se ha reducido la migración?

Hasta marzo 140 mil personas cruzaban mensualmente la frontera, ahora lo hacen entre 80 y 90 mil. Hemos visto una situación. En marzo la mayoría de los que cruzaban la frontera eran centroamericanos, pero ahora, son mexicanos y pasa por la caída de personas llegando al país. Los “coyotes o polleros” ven una fuente de dinero en los mexicanos de las áreas rurales para llevarlos a la frontera, en donde están pidiendo el estatus de refugiado.

¿Podríamos ver más caravanas de migrantes?

Seguramente, pero dependerá de la capacidad y la voluntad política de México para controlar. Cuando los migrantes y los grupos del crimen organizado vean que hay menos entusiasmo de México, habrá un aumento de flujos migratorios.

El dato

El Wilson Center’s Mexico Institute busca mejorar la comprensión, la comunicación y la cooperación entre México y EE. UU. mediante la promoción de investigaciones, alentando la discusión pública y proponiendo opciones de políticas para mejorar la relación bilateral.