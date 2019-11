Estos cascos inteligentes pueden salvar tu vida y hacer más divertido tu viaje

Los cascos fueron diseñados para salvar las vidas de aquellos que están involucrados en actividades de riesgo. Sin embargo, este equipo de protección ha evolucionado y se está utilizando para nuevos fines. Publinews Internacional destaca algunos de los modelos más interesantes.

Livemap

Diseñado para motociclistas, LiveMap es uno de los gadgets más inteligentes y avanzados, ya que incluye entre sus principales características la realidad aumentada. Gracias a esta tecnología, los usuarios pueden acceder a mapas e información en tiempo real sobre el cristal del casco.

Forcite MK1

Este casco inteligente cuenta con una cinta de luz LED, además de una cámara HD de gran angular, unidad de comunicación Bluetooth, intercomunicador VOIP, una unidad de control montada en el manillar y conexión a una app.

Crosshelmet

La característica más llamativa de este dispositivo es una cámara trasera muy útil, que permite a los pilotos ver lo que sucede en la parte trasera. La imagen de lo que sucede detrás se puede ver en la pantalla principal, que también muestra datos importantes como la ruta, el tiempo y la hora.

Jarvish

A diferencia de otros cascos inteligentes, Jarvish utiliza servicios de voz como Amazon Alexa, Siri de Apple u OK Google para controlar ciertas funciones. Además, dispone de una cámara trasera, de realidad aumentada y de un display que se puede controlar y retraer fácilmente mediante un comando de voz.

UNIT 1

También hay cascos para los que disfrutan esquiar. Por ejemplo, UNIT 1 Helmet cuenta con audio de alta fidelidad inalámbrico y walkie-talkie, así como auriculares totalmente desmontables con controles especialmente diseñados que se pueden utilizar incluso con guantes.

Juan García Mansilla, CEO y fundador de UNIT 1

P: ¿Qué es UNIT 1?

– El UNIT 1 es un casco de esquí y snowboard con un botón de gran tamaño para el control de la pista y un dial para el control del volumen. Crea una experiencia de usuario sin precedentes que no se ve interrumpida por su interfaz, sino que se ve potenciada por ella. Seguridad, comunicaciones y música, en un solo producto.

P: También hay audífonos incluidos…

– En la columna vertebral de UNIT 1 Helmet se encuentran tres tendencias clave: música, tecnología y seguridad. La música está penetrando más y más aspectos de nuestras vidas (los deportes de nieve no son una excepción), todo lo que nos rodea está recibiendo el "Tratamiento IO" a medida que la tecnología transforma nuestras experiencias y, por último, la seguridad es una preocupación creciente en todos los hogares. Las tres tendencias están creciendo agresivamente y sin embargo no hay ningún producto en el mercado que satisfaga adecuadamente esta necesidad. Ahí es donde entra en juego el casco UNIT 1: con la combinación adecuada de seguridad, música y comunicaciones, transforma realmente la experiencia del esquí.

P: ¿Qué tan peligroso es escuchar música mientras se esquía?

– Para nosotros, la seguridad significa no sólo proteger la cabeza, sino también ser conscientes de lo que nos rodea. Por eso nos aseguramos de que el elemento musical no interfiriera con la conciencia. Nuestros controles a prueba de guantes hacen que pausar la música o bajar el volumen sea una tarea instantánea. La conciencia está lista cuando la situación lo requiere. Para ir un paso más allá, tenemos dos modos de audio para nuestros auriculares: Sonido inmersivo (la experiencia de audio completa está reservada principalmente para el uso de auriculares independientes) y Sonido consciente (un modo de sonido que permite que entre el sonido exterior, de modo que la música no interfiera con la conciencia).

P: ¿Qué le depara el futuro para UNIT 1?

– Como UNIT 1 es una plataforma de innovación. Estamos trabajando en emocionantes actualizaciones en el ámbito de un motor de conocimiento activo y seguimiento, análisis y características sociales. El futuro de UNIT 1 vendrá con más verticales, nuevos productos y nuevas experiencias.