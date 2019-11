Control de animales peligrosos en el olvido

Identificación y registro de perros catalogados peligrosos, lo que incluiría la instalación de un microchip, así como deducir responsabilidades a los propietarios y obligarlos a cumplir estándares de sanidad animal son los principales objetivos de la Ley para el Control de Animales Peligrosos, la cual, pese a estar aprobada desde hace 16 años, nunca se ha ejecutado.

Por medio del Decreto 22-2003, el Congreso aprobó la Ley para el Control de Animales Peligrosos y pese a que 10 años más tarde se emitió el reglamento, esta ley aún no se aplica.

En el artículo 22 del reglamento se indica que cada Gobernación Departamental debe existir la Unidad de Registro de Animales Peligrosos, en la cual se extienda una licencia de tenencia de animales peligrosos.

AFP

Sin recursos

Ivan Díaz, gobernador departamental de Guatemala, explicó a Publinews que desde que asumió el cargo ha solicitado los recursos al Ministerio de Gobernación para implementar la Unidad de Registro de Animales Peligrosos. Sin embargo, no ha recibido una respuesta de parte de esa cartera.

En este sentido, el funcionario comentó que el monto dependerá de la cantidad de caninos que reciban, pero estima que al año podrían requerir Q1.2 millones, debido a que deben contratar personal especializado y comprar chips, entre otras herramientas.

“La ley y el reglamento están en vigencia, pero si llegan para registrarse lo que puedo hacer es pedirles el nombre, dirección y tomarle una foto al perro, porque no tengo las unidades ni la especialización que requiere la ley”, resaltó Díaz.

Asimismo, el gobernador departamental resaltó que existen algunas inviabilidades en el reglamento debido a que no existen aseguradoras que brinden servicio a los perros, por lo que entre sus recomendaciones resalta que este trabajo debería de ser de los gobiernos locales.

AFP

Análisis

Zury Ríos, exdiputada y ponente de la Ley para el Control de Animales Peligrosos

“Falta voluntad política”

La ley está vigente y regulada, ahora que no la implementen y no la apliquen no es problema solo de esta ley, es de muchas leyes porque se requiere de un ejercicio y compromiso de parte del Ejecutivo.

Muchos criticaron esta ley sin leerla, pero nosotros la trabajamos porque desde el año 2003 existían varios casos de perro peligrosos. Muchas personas dicen que los perros no tiene la culpa, pero sabemos que tienen una mordedura agresiva y se debe regular.

No considero que exista un vacío legal, lo que sucede es que no la han socializado. El gobernador departamental puede registrarlos y pedir los certificados de vacunación y sanidad animal, pero no lo hacen ellos, se reúnen una o dos veces al mes y allí deberían de aprovechar para abordar estos temas.

Cuántas víctimas más están esperando para poner en práctica los principios y darle realmente la importancia que merece esta ley y cualquier otra que tenga que ver con la salud y la seguridad.





Publicidad





¿Qué hacer si un perro muerde a una persona?

Erwin Villagrán, vocero del Cuerpo de Bomberos Municipales, explica las acciones que deben tomar en cuenta.

Alertar a los cuerpos de socorro.

Limpiar la herida con agua purificada para evitar infecciones.

Después de limpiar la herida se debe tapar con una venda o toalla para evitar el sangrado.

Esperar el arribo de los cuerpos de socorro los cuales lo estabilizarán y trasladarán a un centro asistencial.

Q1.2

millones estima Gobernación Departamental que necesita de presupuesto anual para poder implementar el registro.

25

llamadas de emergencia por ataques de perro reciben mensualmente los cuerpos de socorro en todo el país.