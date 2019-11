Masacran a familia mormona estadounidense en el norte de México

Tragedia en México. Nueve personas, entre ellas seis niños, todas miembros de la comunidad mormona estadounidense asentada en el norte de México desde hace más de un siglo, fueron asesinadas el lunes en un ataque armado perpetrado presuntamente por el crimen organizado.

En conferencia de prensa la mañana de este martes, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, explicó que el incidente ocurrió cuando las víctimas viajaban en caravana desde el poblado de Bavispe, Sonora, hacia Las Moras, Chihuahua, para recoger a un familiar en el aeropuerto.

Según declaraciones de familiares de los fallecidos a la que tuvo acceso el medio El Universal, el grupo viajaba en dos vehículos distintos, pero durante el trayecto la camioneta que manejaba Rhonita Miller LeBarón sufrió un desperfecto mecánico.

El segundo auto de la caravana decidió entonces regresar a Bavispe para traer otro vehículo, y así poder completar juntos el camino hasta Chihuahua.

Rhonita y sus cuatro hijos (dos gemelos de seis meses de edad y otros dos menores, de 8 y 10 años, respectivamente) esperaron en el interior de la camioneta averiada.

Cuando la familia regresó al lugar, encontraron el auto de Rhonita envuelto en llamas, y la hallaron a ella y a sus hijos calcinados.

En ese momento, hombre armados abrieron fuego contra la familia.

Las dos mujeres que viajaban en el convoy, Christina Lagford y Dawna Langford Ray, trataron, sin éxito, huir del lugar junto a sus hijos. Tanto Christina como Dawna, así como otros dos menores, murieron en el tiroteo.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, confirmó en rueda de prensa que, en total, el ataque dejó nueve muertos: tres mujeres (Rhonita Miller LeBarón; Christina Lagford y Dawna Langford Ray) y seis niños.

Además, el secretario Durazo señaló que hay otros seis menores heridos, y uno cuyo paradero se desconoce.

Durazo apuntó que el convoy "pudo ser atacado por una confusión de grupos antagónicos" que se disputan la zona.

"Mi prima Rhonita iba por su esposo al aeropuerto en Phoenix (Estados Unidos). Los emboscaron, le dispararon a la camioneta y los quemaron a ella y a sus cuatro niños (…). Fue una masacre", dijo a medios mexicanos Julián LeBarón, líder de la comunidad mormona y familiar de las víctimas.

Pudo ser un "fuego cruzado o un error; no sabemos cuál es la causa", añadió LeBarón, quien, no obstante, reconoció que la comunidad había sido blanco recientemente de amenazas.

@realDonaldTrump The mafia in a Mexico have killed 4 and kidnapped 10 of my family this morning. They are all American citizens. All women and children. Please help us find and save them! We’ve gone to the Mexican government for help, and have received little. We are desperate. pic.twitter.com/IoSgW1sYgC

— Tiffany Langford (@TiffLangford) November 4, 2019