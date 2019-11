VIDEO. Encuentran cadáver de una mujer con una pitón enrollada al cuello en EE. UU.

Una mujer fue encontrada sin vida con una pitón enrollada al cuello en el interior de una casa en Indiana en la que había alrededor de 140 serpientes, informó la policía de este estado del noreste de Estados Unidos.

El cuerpo de Laura Hurst, de 36 años, fue hallado el miércoles en un inmueble deshabitado en Oxford, con una pitón reticulada de 2,4 metros de largo enrollada en el cuello, precisó un portavoz policial en un comunicado.

Los servicios médicos trataron, sin éxito, de reanimar a la víctima.

"Parece que la serpiente la estranguló", dijo la policía, en una declaración recogida por el periódico Lafayette Journal & Courier. "Estaremos seguros después de la autopsia".

Investigators are waiting for an autopsy for an official cause of death. But Laura Hurst was found Wednesday night with a snake around her neck. @WTHRcom @CarterNews pic.twitter.com/w8CMKAEkMY

— Josh Blankenship WTHR (@JoshWthr) November 1, 2019