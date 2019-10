VIDEO. "La Pirulina" desmiente atentado en su contra pero asegura que ha sido intimidada

En horas de la noche del martes 29 de octubre se dio a conocer una noticia sobre la supuesta muerte de Olivia del Rosario Figueroa Pacay, mejor conocida popularmente como "la Pirulina".

Sin embargo, ella misma compartió un video para desmentirlo.

Figueroa participó en una protesta que tuvo lugar frente al Palacio Legislativo en horas de la mañana, justamente cuando el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas Andrade, acudió por una citación por la Comisión de Derechos Humanos.

No obstante, durante dicha participación "la Pirulina" tuvo un breve altercado con el diputado oficialista Estuardo Galdámez.

Luego de que Figueroa increpara al diputado, este le propinó un par de empujones para cruzar la valla que, dicho sea de paso, fue colocada a inmediaciones del Congreso para impedir el paso de transeúntes y conductores durante la citación.

Horas más tarde, circuló en redes sociales una nota que acompañaba fotografías de un microbús que habría sufrido un ataque armado.

Los sillones del vehículo se encontraban con sangre pero no se observaba ningún cuerpo.

Sin embargo, a los pocos minutos se indicó que se trataba de una noticia falsa.

Por esta razón, "la Pirulina" se vio en la necesidad de publicar un video en el que desmiente que haya sufrido un atentado y que como consecuencia habría muerto.

Asimismo, la señora reiteró que fue agredida por el diputado Galdámez. Pero también aseguró que el miércoles interpondrá una denuncia por estos hechos.

Mañana voy a poner mi denuncia; a mí no me van a callar. Yo he estado siendo intimidada en redes sociales y no es justo", añadió.