Jordán Rodas responde sobre denuncia realizada en su contra por el Congreso

El Procurador de Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas Andrade, fue consultado luego de que se conociera sobre una denuncia que el Congreso de la República interpuso en su contra.

La querella penal interpuesta por el Organismo Legislativo se da un día después de que el Magistrado de Conciencia se retirara de una citación.

"Eso es un capítulo más de la novela que los diputados han armado para tratar de que yo no esté en el puesto que ellos mismos me eligieron", aseguró el PDH.

Esto fue lo que contestó el Magistrado de Conciencia al ser abordado sobre la querella interpuesta en su contra.

El argumento del Legislativo es que se retiró de una reunión de la Comisión de Derechos Humanos en la que estaba citado bajo juramento.

Rodas agregó que esto se trata de un ataque legal que ahora lo hacen sentir que va por la vía correcta, pues su participación y salida de la citación del pasado martes, fue a raíz de que no había quórum suficiente para la toma de decisiones.

Me salí, sí me salí; yo cumplí con la ley en asistir, pero ellos mismos evidenciaron que no había quórum porque a los 10 minutos ellos levantaron la sesión por la misma razón", señaló.