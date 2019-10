Selena Gomez presume cuerpazo en sexy lencería negra que le regaló Kim Kardashian

En los últimos días el nombre de Selena Gomez ha tenido eco a nivel internacional, y es que tras 4 años ausente de la escena musical, regresó más empoderada que nunca con su nuevo sencillo "Lose You To Love Me", el cual está rompiendo récords en plataformas como Spotify y YouTube.

Si bien la canción resultó bastante controversial, pues señala sus sentimientos tras la ruptura en el 2018 con su ex novio Justin Bieber, todo parece indicar que ella necesitaba desahogarse para pasar la página.

Prueba de ello es que en las últimas fotos captadas por los paparazzis ella apareció luciendo más sexy, provocativa y delgada. Parecía que la joven había descuidado mucho su cuerpo, pero todo eso cambió.

La subida de peso provocó un sinfín de reacciones negativas donde varios haters de las redes sociales criticaban sus nuevas curvas, señalando que era inaceptable para una artista descuidarse de tal forma.

Sus mejores curvas

Más segura de sí misma, la celebridad se fotografió frente al espejo utilizando una sexy lencería negra que le fue obsequiada por nada más y nada menos que Kim Kardashian, misma que hace resaltar sus sensuales curvas.

Esta prenda es parte de la colección SKIMS de la socialité, una línea de shapewear que tiene como propósito el ser la segunda piel de quien la use; en otras palabras, una colección de fajas y ropa interior que beneficie y enfatice la silueta de las mujeres.

Twitter

La semana pasada los paparazzis la captaron luciendo bastante delgada, más sexy, feliz y provocativa. Ella vestía con un traje sastre, con un cuello pronunciado el cual evidenciaba su escote sin ropa interior.

Estas prendas suelen llevarse, en ocasiones, solo con pezoneras, o como las Kardashian, sin ropa interior. Selena fue vista en los estudios localizados en la ciudad de Burbank, en Los Ángeles.