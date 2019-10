Comisión de Finanzas reduce Q2 mil millones al proyecto de presupuesto

El gobierno de Alejandro Giammattei tendrá que readecuar sus promesas de campaña luego de que la comisión de Finanzas del Legislativo decidió reducir Q2 mil 126 millones el anteproyecto de presupuesto general de 2020.

El Ministerio de Finanzas Públicas había entregado una propuesta por Q91 mil 900 millones.

Por lo que la propuesta que discutirán los diputados es de Q89 mil 773 millones, pero en el dictamen se permite que el Ejecutivo aumente el techo presupuestario por Q1 mil 500 millones, fondos que pueden proceder de donaciones, préstamos externos en ejecución o ingresos propios y saldos de caja.

Entre los rubros que fueron eliminados del proyecto de presupuesto está el pago de Q117 millones a un banco de París debido a que la Procuraduría General de la Nación indicó que no procedía dicho pago.

También se hace una reducción del 10% para la contratación de personal bajo el renglón 022 en todas las dependencias gubernamentales.

Rudy Castañeda, vicepresidente de la mesa de trabajo del Congreso, explicó que se eliminan organizaciones no gubernamentales en el Ministerio de Agricultura porque fueron “mal vistas”, asimismo se redujo la deuda pública.

Presupuesto incluye más de Q17 mil millones de deuda a través de bonos El Ministerio de Finanzas Públicas abogó por la aprobación de la propuesta de gastos que asciende a Q91 mil 900 millones para el primer año del gobierno de Alejandro Giammattei. Asimismo, propone que se institucionalicen los talleres de presupuesto abierto.

Presionan a la SAT

Aunque la meta de recaudación fiscal fue otro rubro con recorte de Q500 millones, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) tendrá que recaudar Q66 mil 500 millones.

En los últimos años los jefes de la SAT no han cumplido con lo establecido en el presupuesto general y la ejecución presupuestaria no pasa del 95%, economistas consideraron necesario rebajar el techo presupuestario para el próximo año.

Castañeda agregó que reducir más la recaudación tributaria envía señales negativas en el aspecto macroeconómico.

“El esfuerzo que tiene que hacer la entidad recaudadora es llegar a la meta. Es un tema difícil porque la brecha que está quedando de 2019, se estima que sea de Q2 mil 500 millones”, indicó el legislador.

Analistas han considerado que los ingresos tributarios están sobreestimados por la cartera del Tesoro, aspecto en el que el vicepresidente electo, Guillermo Castillo, coincidió y solicitó que la meta de recaudación para el próximo año fuera de Q65 mil 500 millones.

“Fue maniobra política”, análisis de Irene Flores, del CIEN

La comisión no hizo cambios sustantivos porque no hay una vinculación por desempeño. El gobierno seguirá incrementando el gasto, pero no se sabe para qué y no responde a aspectos técnicos, solo fue una maniobra política. Además, la meta de recaudación se construyó en escenarios ficticios porque el país no ha tenido esos crecimientos. Mientras que no hubiesen hecho reducciones porque, por ejemplo, el Ministerio de Salud debe contratar médicos o auxiliares de enfermería y no se descarta presiones para ampliar el presupuesto a mediados de año.