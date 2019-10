VIDEO. Evo Morales alerta de golpe de Estado en Bolivia y opositores piden anular elecciones

El presidente de Bolivia, Evo Morales, alertó el domingo que sectores de oposición "preparan" un golpe de Estado "para esta semana", mientras que un grupo civil aliado del candidato rival Carlos Mesa propuso anular los comicios, en medio de una escalada de las protestas.

"Distintos sectores sociales (…) se preparan para hacer golpe de Estado la próxima (esta) semana", dijo Morales, en el gobierno desde 2006, ante seguidores en una localidad rural de Cochabamba (centro).

Y agregó con ironía: "¿Qué están diciendo?: (del) martes no debe pasar, no debe pasar de esta semana. ¡Fuera Evo Morales!".

Mesa replicó por la noche llamando a sumarse el lunes al paro nacional para denunciar el "fraude" en los comicios del domingo pasado.

"Mañana (lunes) comenzamos un paro que tiene características fundamentales, un paro que le va a demostrar a Evo Morales la fuerza de La Paz y la fuerza de Bolivia", declaró Mesa en el atrio de la iglesia de San Miguel, en un barrio acomodado del sur de La Paz.

"Todos nosotros tenemos que estar decididos, sin ningún tipo de reparo, a salir a la calle para demostrar que no aceptamos el fraude", agregó Mesa ante medio millar de personas.

Por su parte, el ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, explicó en la televisión estatal que la oposición "está llamando a la gente para confrontar (…), para tomar las instituciones públicas, para desalojar al gobierno. Eso es una convocatoria al golpe de Estado".

Romero dijo que "antes los golpes de estado eran con militares, (ahora son) institucionales", citando los casos de Dilma Rousseff en Brasil o de Fernando Lugo en Paraguay. Como la oposición boliviana no controla instituciones, "han elegido la confrontación racial, la violencia para desestabilizar", manifestó.

Estados Unidos expresó el domingo su preocupación por las "irregularidades" en el escrutinio en Bolivia y llamó a hacer un balotaje entre Morales y Mesa.

"Hacemos un llamado a Bolivia para restaurar la integridad electoral procediendo a una segunda vuelta en elecciones libres, justas, transparentes y creíbles entre los dos principales ganadores", tuiteó el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo.

We are deeply concerned over irregularities in the vote-counting process of #Bolivia’s Oct 20 elections. We call on #Bolivia to restore electoral integrity by proceeding to a 2nd round of free, fair, transparent, & credible elections with the top two vote winners.

