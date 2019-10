Descubren 39 cadáveres en un camión en el Reino Unido

Autoridades británicas informaron este miércoles del macabro hallazgo de 39 cadáveres dentro de un camión frigorífico en una zona industrial de Grays, localidad situada en la región de Essex, en un caso que ha conmocionado al Reino Unido.

Según la investigación, el camión procedía de Bulgaria e ingresó a territorio británico a través de Holyhead, un puerto en la costa oeste del país que realiza conexión por ferry con la vecina Irlanda, el pasado 19 de octubre.

Las autoridades no informaron del origen de las víctimas, ni precisaron si se trataba de migrantes, solo señalaron que se trata de los cuerpos de 38 adultos y un adolescente.

"El proceso de identificación está en curso", subrayó Andrew Mariner, responsable de la policía de Essex.

El conductor del camión, un norirlandés de 25 años, fue detenido acusado de asesinato.

Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, se declaró "horrorizado" por el caso, mismo que calificó de "trágico acontecimiento".

"El ministerio del Interior trabajará en estrecha colaboración con la policía de Essex para establecer exactamente lo que ha ocurrido", afirmó en un tuit.

I’m appalled by this tragic incident in Essex. I am receiving regular updates and the Home Office will work closely with Essex Police as we establish exactly what has happened. My thoughts are with all those who lost their lives & their loved ones.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 23, 2019