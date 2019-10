CSJ rechazó solicitud de antejuicio en contra de Delia Bac

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazaron in limine, por unanimidad, el antejuicio en contra de la diputada Delia Bac.

La acción había sido presentada por la Fiscalía Contra la Corrupción en contra de la legisladora por supuestas irregularidades en la construcción de una carretera que conduce hacia un negocio propio.

De acuerdo con pesquisas de la Fiscalía contra la Corrupción, el proyecto carretero se ejecutó como una obra pública para una aldea de Sumpango, Sacatepéquez, que en realidad no existe.

Lo único que se observó en el lugar durante una inspección de los fiscales fue un spa propiedad de Bac.

En ese sentido se determinó que en realidad la carretera no benefició a la población, sino al negocio de la parlamentaria, por lo cual es señalada de la posible comisión del delito de concusión.

En este caso también estarían implicados el exalcalde de Sumpango, Santos Cubur, los exintegrantes de la corporación municipal y el exgobernador departamental de Sacatepéquez, Marvin Barrios.

Por su parte, la diputada indicó que no estaba enterada de tal situación.

No sabía, no puedo opinar porque no estaba enterada, este tema viene de años y no sabía que le habían dado seguimiento".