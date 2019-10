“Los costos de salud en el exterior son más altos”, Alexia Keglevich, directora ejecutiva de Assist Card

Los imprevistos son en lo último que piensa un viajero. Por lo que la compañía de asistencia de salud busca que las vacaciones o estudios en el extranjero no se conviertan en una pesadilla.

¿Cómo ha sido la evolución de los viajeros?

Estamos en una industria que está creciendo cada año, ya que a la gente le gusta viajar. El internet lo que ha hecho es contar justamente más rápido lo que antes ocurría, porque los imprevistos en un viaje siempre suceden. Lo cual ha atraído servicios como una assist card (tarjeta de asistencia) mucho más fuerte. El Gobierno de Estados Unidos está analizando solicitar que turistas que requieran un tipo de visa necesiten una assist card, lo cual repercutirá en la industria.

¿Cuáles servicios ofrece una assist card?

Se ofrece cualquier tipo de solución a imprevistos durante el viaje. Normalmente, el foco es la salud y el equipaje, que es una de las preocupaciones de los viajeros. El 85% de los clientes requiere una asistencia médica, la cual puede ser por accidentes u operaciones, repatriaciones sanitarias o puede ser una asistencia por algún dolor, fiebre o descomposición. El 85% de las asistencias son simples, aunque sucede mucho más seguido de lo que se cree. Assist Card lo que hace es atender en el lugar donde necesita el cliente, es importante saber que no es un seguro, sino una asistencia. La diferencia entre un seguro y una asistencia es que el seguro posiblemente te ayude al regreso, pero la asistencia es ayudarte en el momento en que lo necesitas. Tenemos una aplicación para solicitar la asistencia y tener telemedicina, lo cual es único sin tener que pagar nada, por lo que somos una solución integral.

¿Cómo se adquiere una tarjeta de asistencia?

Se puede comprar una assist card por el periodo que se viaja, una membresía anual si es un viajero frecuente. La cual es válida para todos los viajes que realice en un año, o si la persona decide estudiar en otro país, lo cual llamamos la larga estadía. El precio promedio es de US$8 por día o de US$150 por año. Si es un producto de larga estadía puede ser de US$100 por mes.

¿En dónde se atiende al viajero en caso de tener una asistencia mayor?

En el mundo tenemos nueve centrales de alarma, las cuales atienden más de 220 mil asistencias al año. Esta activa la red y los operadores se ponen en contacto para conocer los síntomas, se indicará a cuál clínica se refiere, un médico o por medio de una videoconferencia, con los médicos de nuestra red.

¿Cuál cobertura da una asistencia médica?

Hay imprevistos y productos para enfermedades preexistentes, no somos un seguro. La filosofía es que cualquier viaje sea un buen viaje, estamos ayudando ante cualquier tipo de problema en salud. Pero si se padece de un problema preexistente, hay productos que la cubren, como beneficios para clientes con enfermedades crónicas. También se cubre el 100% de los accidentes. Cubrir cualquier accidente es nuestro corazón, como no estar en un accidente donde el cliente no tiene la culpa de nada y que transforma el viaje en una pesadilla. Los costos de salud en el exterior son mucho más altos de lo que los latinos están acostumbrados a pagar.

¿Tiene costo adicional cualquier asistencia que haya necesitado el viajero?

No tiene absolutamente ni de copago, ni deducible. Assist Card se hace cargo del 100% de todo.

¿Qué tipo de persona es la que más demanda tener una asistencia durante el viaje?

Hoy el producto es más atractivo para las personas de mayores edades porque son más conscientes de los problemas de salud que se pueden tener. La evolución del mercado ha hecho que los viajeros sean más conscientes y sepan que la información está al alcance y hagan una demanda de un asistencia médica.

¿Qué otros servicios ofrecen?

Asistiendo a rebuscar los tickets si el vuelo es cancelado y si hay gastos, se compensa.