Alejandro Giammattei realiza "visita oficial" a Taiwán con ministros designados

El presidente electo Alejandro Giammattei dio a conocer a través de sus redes sociales que realizó una visita oficial a la República de China (Taiwán), desde el pasado 20 de octubre.

El próximo presidente de Guatemala dio a conocer que durante esta visita oficial a Taiwán se hizo acompañar de cuatro ministros designados de su gabinete:

No obstante, Giammattei Falla y los próximos funcionarios que le acompañaron fueron recibidos por sus pares taiwaneses y la presidenta de aquella nación, Tsai Ing-wen.

It was a pleasure to meet with Guatemalan President-elect @DrGiammattei today, & I was touched to hear that he chose to visit so soon after his election because he wants to send a clear message to the world: #Guatemala stands with #Taiwan. pic.twitter.com/r0JNvpZD34

— 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) October 21, 2019