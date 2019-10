¿Cuál es el papel de Rusia en el conflicto Siria-Turquía?

Tras la retirada de las tropas estadounidenses de la región, que algunos críticos ya han llamado como una "luz verde" para que Turquía inicie su ofensiva en Siria, las tensiones entre los países aumentaron cuando Ankara intentó expulsar de la región fronteriza a las Fuerzas Democráticas Sirias lideradas por los kurdos..

Una semana después del anuncio de que Turquía quiere crear la llamada "zona segura" en el área, donde puede reasentar a los refugiados sirios actualmente en el país, Rusia, un aliado militar clave del líder sirio Bashar al-Assad, declaró que no permitirá enfrentamientos entre las fuerzas turcas y sirias y que intentará establecer un diálogo.

"Los militares de los dos países deberían determinar los parámetros específicos de dicha cooperación en la práctica y en el terreno", dijo Sergey Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, a los medios de comunicación en el balneario de Sochi, en el Mar Negro, en una reunión internacional sobre temas de seguridad.

"Estamos listos para ayudar en ese diálogo", agregó, según el video proporcionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia.

Para obtener más información, Publinews Internacional habló con Samer Abboud, profesor asociado de estudios interdisciplinarios globales en la Universidad de Villanova, EE. UU.

¿Cuál es el papel de Rusia en el reciente conflicto entre Turquía y Siria?

–Desde 2016, Rusia, Irán y Turquía se han reunido regularmente para decidir el destino del conflicto de Siria a través de una serie de conversaciones llamadas Proceso de Astaná. Un punto de acuerdo entre estos países y el régimen sirio es que no debería haber una región kurda autónoma en Siria, como lo hay en Irak, ya que tanto Turquía como el régimen sirio lo consideraban una amenaza importante. La presencia de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) en el noreste de Siria también fue un obstáculo para el interés estratégico ruso de extender el control del gobierno sirio sobre todo el país. Por lo tanto, la intervención turca apoyó las estrategias del gobierno ruso y sirio. Todos los principales partidos representados en el proceso de Astana se beneficiaron estratégicamente del ataque contra las SDF.

¿Cómo ha evolucionado el conflicto hasta ahora?

–Con la eliminación de las SDF como un jugador importante, el régimen sirio no tiene competidores serios en el campo de batalla. El proyecto político del Partido de la Unión Democrática Kurda siria (PYD) se ha derrumbado de manera similar y con ello cualquier esperanza de una región autónoma kurda siria. Los informes de un acuerdo entre el gobierno sirio y el PYD sugieren que se harán muy pocas concesiones al PYD a cambio de facilitar el regreso del ejército sirio al noreste. Cualquier esperanza de una disposición constitucional que reconozca la autonomía kurda siria, y mucho menos la independencia, es extremadamente escasa. La invasión turca ha destruido efectivamente cualquier esperanza de autonomía kurda siria en el país.

Samer Abboud profesor asociado de estudios interdisciplinarios globales en la Universidad de Villanova, Estados Unidos / Foto: Cortesía

¿Podría la presencia de Rusia en el conflicto hacer que otros países intervengan?

–Más allá del Proceso de Astaná, Rusia ha estado deliberando activamente por separado con los Estados Unidos, Israel, Jordania y varios países del Golfo Árabe, sobre el conflicto sirio. Si bien no conocemos los términos de ningún acuerdo entre Rusia y estos países, está claro que Rusia ha podido posicionarse como un mediador clave entre todos estos países. Dudaría seriamente de que algún país interviniera en Siria sin un consentimiento tácito de Rusia, ya que esto es precisamente lo que presenciamos con la invasión de Turquía. Rusia no solo bloqueó una Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (junto con los Estados Unidos) que condena la invasión, sino que se benefició directamente del debilitamiento de las SDF.

Estados Unidos retiró sus tropas de la región. ¿Volverán alguna vez?

–Estados Unidos mantiene al menos una docena de bases militares en Siria. Estas bases no han sido abandonadas y las tropas estadounidenses en el noreste simplemente han sido trasladadas a bases en el sureste. En el área trifrontera entre Siria, Irak y Jordania, una importante base militar estadounidense ha entrampado a decenas de miles de personas en el campo de refugiados de Rukban. La presencia militar estadounidense en Siria sigue siendo tan fuerte como antes de la invasión turca del noreste de Siria. La diferencia ahora es que estas bases no se utilizan para atacar objetivos de ISIS en Siria. Desde principios de la década de 2000, la presencia militar estadounidense en el Medio Oriente solo se ha expandido y es poco probable que abandonen las bases sirias tan rápidamente, incluso si no hay una razón inmediata para permanecer allí.

¿Podría empeorar la situación?

–Es probable que el conflicto continúe empeorando a medida que el gobierno sirio y sus aliados intentan retomar las áreas de Idlib que aún están fuera del control del gobierno. En el caso de Idlib y el noreste de Siria, la violencia masiva conducirá a un mayor desplazamiento de sirios dentro y fuera del país. La preocupación ahora es que el gobierno sirio y sus aliados vean algún tipo de victoria en el horizonte y aumentarán la violencia en el país para lograrlo. Muchos sirios también viven su vida cotidiana sin acceso regular a las necesidades de la vida. Incluso cuando la violencia y las invasiones a gran escala se detienen, es poco probable que la vida cotidiana de los sirios mejore de inmediato.

Nacionalista española agrede e insulta a persona afroamericana