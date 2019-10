Edgar Archila Marroquín: “Es un trabajo en equipo”

Grupo Emisoras Unidas llega a los 55 años…

Realmente es mucho tiempo; se dice fácil, pero no lo es. Ha pasado mucho tiempo, muchas generaciones y el trabajo de muchísima gente para ir avanzando de lo que originalmente fuimos, que fue una estación departamental a una empresa multimedios con más de 400 trabajadores. Me da gusto haber sido el dirigente de esta operación.

¿Recuerda el primer día que inició y con cuál equipo?

Lo recuerdo como si hubiese sido ayer, la radio era AM no FM, la banda AM se quedó relegada ante la preferencia del público por la FM. Tenía pocos recursos y conseguí que un radiotécnico guatemalteco, Jorge de la Cerda, me construyera por una cantidad muy pequeña un transmisor de 250 vatios en FM, eso es un cuarto de kilovatio y el transmisor apenas se escuchaba en Retalhuleu. Se tuvieron que hacer modificaciones para cubrir la ciudad de Retalhuleu. Ese fue el nacimiento de la radio La Voz de la Costa Sur, la primera estación de lo que sería una gran organización.

#EU55Años 💛🎂 Edgar Archila, presidente del grupo @EmisorasUnidas, agradece el talento humano de cada uno de los colaboradores que han hecho posible la labor de informar al pueblo guatemalteco durante 55 años pic.twitter.com/rqlLvu8shQ — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) October 15, 2019

Ahora se cuenta con el primer grupo multimedia…

Es el proceso del tiempo y el trabajo de mucha gente. La radio a través del desarrollo ha sufrido muchísimos retos. Cuando surgió la televisión decían que la radio desaparecería, y no fue así, cuando innovaron con la radio satelital se decía que ahora sí iba a morir la radio, pero continuó.

La radio y los medios de comunicación tenemos que tener una evolución constante y lo curioso de esto es que la evolución en los medios la hacen las personas, los equipos humanos, el mérito que puedo tener es contar con el conocimiento suficiente del medio y la habilidad para hacer o armar un buen equipo, porque no es un trabajo individual, es en equipo.

Somos un gran grupo, radio, digital, impreso y vallas. Recientemente adquirimos la cadena radial La Tronadora, con cobertura a nivel nacional.

Edgar Archila Marroquín, presidente de Grupo @EmisorasUnidas, hace una remembranza del proceso de crecimiento de la radio, la cual inició con una estación y que ahora es el primer grupo multimedios. pic.twitter.com/KNKPdfPO8V — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) October 15, 2019

¿Cuál es la innovación que se tiene prevista para GEU?

Los equipos se van transformando y vamos a continuar esa progresión. Nuestra participación en la web será importante y definitiva, vamos rápidamente adaptándonos para convertirnos en el territorio nacional en el sitio web más importante con más seguidores en el país y eso no es una utopía, muy pronto lo vamos hacer. El año que viene habrá oportunidad de hacer un lanzamiento al respecto y entonces daremos a conocer cómo hemos avanzado en este campo.

¿Cuál anécdota tiene presente en estos 55 años?

La tercera estación radial que yo logré instalar fue en San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Logré comprar para esa estación un transmisor importado de un kilovatio de potencia. Invitamos a las autoridades, subimos el transmisor y salimos al aire, pero a escasa una hora de estar en el aire agarró fuego el transmisor. Duró media hora el equipo que había costado un gran esfuerzo. Apagamos todo y a buscar dinero para llevar otro transmisor y reiniciar seis meses después.