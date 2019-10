VIDEO. Conductor atropella a perro que dormía a mitad de la calle

Diversas opiniones ha generado un video que se hizo viral en redes sociales recientemente.

En el mismo se observa como un vehículo tipo agrícola pasa una de sus llantas sobre un perro que dormía en mitad de la calle.

El hecho ocurrió en el cantón Las Flores, del municipio de Mazatenango, en Suchitepéquez y fue una usuaria de Facebook quien denunció lo acontecido.

Defensores se pronuncian

A decir de Margarita Abascal, de la Asociación Pro-animal de Suchitepéquez, este tipo de incidentes son propicios para hacer un llamado a la sensibilización a favor de los animales.

“¿Por qué los perros se acuestan en la calle? Porque buscan el calor del sol en el pavimento”, señala.

En el video se observa que el pesado vehículo pasa su llanta delantera derecha sobre el cuerpo del animal.

A decir de la entrevistada, muchos pueden pensar que el conductor no vio al perro, pero, a su criterio, se observa al animal gritar.

Es entonces cuando “uno se pregunta por qué no paró, por qué no regresó, por qué no se preocupó de llevarlo y ayudarlo”.

Liberan a guacamayas nacidas en programa de reproducción de la especie Entre los ejemplares hay siete machos y seis hembras. Tienen entre 1 y 12 años de edad.

Llamado a la protección

A decir de Abascal, es lamentable la escasa aplicación de la ley de protección y bienestar animal en Mazatenango.

Enfatiza que debe existir una urgencia ciudadana para cumplir con su responsabilidad en cuanto al tema.

Según dice, se señala al conductor por lo ocurrido, pero la población también debe preguntarse que pasa con el dueño del animal.

“No debería haber ningún animal suelto en las calles. Primero porque ya existe la ley de protección animal y segundo porque los pone en peligro”, asegura.

No todo es malo

A pesar de que hay casos como el anterior en el cual pareciera que no existe sensibilización en cuanto a los animales, hay otros casos totalmente distintos.

Uno de ellos se registró el pasado 18 de julio cuando un perro fue rescatado tras caer a un río en Retalhuleu.

Varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) del municipio de San Felipe lo localizaron y pusieron a salvo.

Para ello fue necesario que una gente policial descendiera con cuerdas al río y sujetara al can.

Posteriormente fue llevado a una clínica veterinaria para que fuera atendido ya que también había sido atropellado.

Con información de Fridel Mejicanos, Emisoras Unidas 89.7.