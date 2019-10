Héroe sin capa: Maestro reúne fondos para llevar por primera vez al cine a sus alumnos

La nobleza y empatía de un educador originario de Chiquimula ha conmovido a varias personas en redes sociales luego de que cumpliera los sueños de varios niños.

El Día del Niño fue diferente para los 26 alumnos de la Escuela Oficial Rural Mixta del caserío Terrero Barroso, aldea Tacón Arriba, en Chiquimula.

Todo comenzó el 14 de septiembre de este año, cuando a través de su perfil de Facebook el profesor Edwin Linares lanzó una convocatoria para recaudar fondos y apadrinar a cada uno de sus alumnos con motivo del Día del Niño

Puede apadrinar con Q20 para pagar la entrada al cine o al pasaje de ida y vuelta, ellos no tienen TV, no pueden ver películas, ¿se imaginan lo feliz que serían si tuvieran la oportunidad de ver en pantalla gigante?", decía el mensaje.

Es así como 18 días después, y gracias a la ayuda de todas las personas, "la lista es muy grande", según las palabras de Linares, finalmente se pudo lograr la meta.

Con lo recaudado se pudo llevar a los niños al cine, a comer a un restaurante de comida rápida, y hasta alcanzó para un chapuzón en balneario.

Para tal efecto, el profesor contrató varios vehículos tipo picops para trasladar a los pequeños debido a que la carretera es de terracería y no había otra opción.

El punto de reunión fue en la escuela y en las siguientes horas fue pura diversión para los chicos, algunos, inclusive no conocían la cabecera de Chiquimula.

Pero la situación en general no es miel sobre hojuelas, por el contrario, las carencias y precariedades que se viven en ese lugar son muchas. El profesor nos compartió algunas historias sobre ello.

Edwin Linares es el maestro de todos los grados de la escuela en mención y es su segundo año trabajando en el lugar.

Sin embargo, le representa un esfuerzo enorme todos los días debido a la precariedad del camino y la gran distancia.

Pero no solamente para él significa recorrer un largo trecho diariamente, en todo caso, él tiene la posibilidad de una motocicleta aunque "casi que es una moto por año", según indica.

No obstante, los pequeños tienen que recorrer un tramo de aproximadamente 2 horas diarias a pie. Es por ello que no pueden ir diariamente, es imposible.

A pesar de que consiguió esta actividad en particular para los niños, también logró que en la escuela tengan buena alimentación.

Pero aún hay más:

Por ser un caserío no llega ni a los 100 habitantes y es por eso que las autoridades no le ponen atención ni importancia porque no hay muchos votos", asegura Linares.