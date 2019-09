Honduras firma acuerdos de seguridad con Estados Unidos

Estados Unidos y Honduras firmaron este viernes dos nuevos acuerdos. Estos se dan luego de un primer acuerdo de cooperación firmado el pasado miércoles.

El mismo consistía en que Honduras reciba a migrantes extranjeros mientras tramitan su solicitud de asilo en Estados Unidos.

Kevin McAleenan, secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, informó sobre el contenido de los dos acuerdos.

Según el funcionario, el primero está centrado en la seguridad. El gobierno estadounidense colaborará con Honduras para erradicar la delincuencia.

The 2nd agreement w/ Honduras is an essential information-sharing effort. Honduras & the US will work together to share what we know about the worst criminals attempting illegal exit/entry. This will help secure our respective countries and keep our citizens safe from offenders.

— Acting Sec. Kevin McAleenan (@DHSMcAleenan) September 27, 2019