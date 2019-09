6 consejos para cuando sientas que estás fracasando en todo

Si sientes que nada de lo que tienes o haces es suficiente y que por más que te esfuerzas estás fracasando en todo, es momento de que leas esto.

Fallar una vez no significa que eres un fracaso en general

Necesitas dejar de ser tan duro contigo mismo. Si algo no funciona como querías, no eres un fracaso y no estás condenado a nada. Muchas personas importantes fallaron cuando comenzaron y hoy, son reconocidas por sus obras maestras. Tu esfuerzo y dedicación siempre son recompensadas.

Siempre puedes intentarlo de nuevo

Que una persona te rompa el corazón no significa que todos lo harán o que nunca más te volverás a enamorar. Ser rechazada de un puesto de trabajo no significa que nunca volverás a trabajar o que no puedes aplicar en otros lugares. Fallar una vez no significa que todo se haya terminado para ti. No pierdas la esperanza e inténtalo de nuevo.

El éxito se ve diferente para cada persona

Mientras que para algunos ganar grandes sumas de dinero es un éxito rotundo, para otros, lo es viajar o ver mejoras en sus habilidades. Nunca vas a impresionar a todos, así que lo mejor es que reconozcas tus propios méritos. Debes crear tu propia definición de éxito y esforzarte por alcanzarla. Deja de preocuparte por lo que otros piensan.

Cada quien avanza a un ritmo diferente

Las comparaciones son peligrosas porque cada situación es diferente. Quizá tu mejor amiga consiguió trabajo enseguida de salir de la universidad, quizá tu primo ha conocido más rincones del mundo, pero quizá tú aún tienes la oportunidad de disfrutar de tus hobbies. No te presiones, concéntrate en lo que estás haciendo y no pierdas de vista tus sueños. Cada quien avanza a su ritmo y consigue el éxito cuando puede.

Nunca dejes de creer en ti

Es normal equivocarte de vez en cuando, es más, es necesario. Nadie es perfecto. Por eso, deja de ser tan crítico y de sabotearte. Incluso cuando todos dejan de confiar, nunca debes perder la esperanza en ti.

El éxito nunca viene fácil

No te convertirás en un experto en tu campo de la noche a la mañana. Tendrá que dedicar años de esfuerzo a un oficio antes de sentirse lo suficientemente seguro como para considerarse exitoso, y eso está bien. Eso es normal. Necesitas ser paciente. Necesita tomar las cosas un día a la vez.

