Presidente de Honduras asegura que acuerdo de tercer país seguro sería una "carga difícil"

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, advirtió este jueves que un acuerdo de "tercer país seguro" sería una carga "difícil" para su país.

Esto les añadiría la responsabilidad de albergar migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. El mandatario añadió que a su juicio no tiene condiciones para atender a miles de extranjeros.

El mandatario advirtió que cumplir esa meta "sería más difícil, por ejemplo, con una carga de 70 mil personas que vengan de África o Cuba".

La declaración del presidente se produjo en momentos que una delegación oficial estadounidense visita Honduras. Ellos buscan negociar un acuerdo que, según Hernández, se orienta a generar empleos.

Además, ayudaría a combatir el crimen y el narcotráfico. Todas las acciones con miras a frenar la migración de hondureños.

Sin embargo, medios de prensa han dicho que Washington también busca un acuerdo de tercer país seguro con Honduras, similar al que firmó Guatemala.

"A mi no me lo han hecho (presionar) ni me lo han dicho", aseguró Hernández. Aunque dijo haber escuchado en la prensa sobre las amenazas a Guatemala.