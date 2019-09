VIDEO. El “Chicharito” también hace “cosas chingonas” en Azerbaiyán 

El Sevilla debutó en la Europa League, y sus futbolistas: Javier Hernández y Oliver Torres se convirtieron en los héroes en Azerbaiyán tras marcar vistosos goles ante el Qarabag.

Entre el martes, miércoles y jueves, ha sido una jornada exitosa para los futbolistas mexicanos en las competiciones europeas.

Y el “Chicharito” no desentonó con el Sevilla de España.

El cuadro sevillista ganó de visita al Qarabag 0-3, con goles de Javier Hernández (62’), Munir El Haddadi (78’) y Oliver Torres (85’).

Chicharito vivió un día muy especial, con su primer partido como titular con el Sevilla.

Y su primer gol como jugador del equipo andaluz.

Al minuto 62, hizo un certero disparo de falta con el que superó la barrera y metió el balón cerca de la escuadra.

Después sentenciaron Munir El Haddadi, elevando en un cara a cara ante el arquero rival tras un pase en largo del argentino Éver Banega.

Y Oliver Torres (85), con un acrobático remate de espaldas en el área pequeña.

El Arsenal y la Roma fueron los grandes que enviaron un mensaje más contundente, con goleadas en sus encuentros de debut.

Fue así como el Arsenal ganó 3-0 en el campo del Eintracht de Fráncfort.

Con dianas de dos jóvenes: Joe Willock (38') y Bukayo Saka (85'), y del letal Pierre-Emerick Aubameyang (88').

