Dos huracanes activos azotan el norte de América

Al menos dos huracanes azotan casi simultáneamente el hemisferio Norte de América en las costas Oeste y Este de México y Estados Unidos. Las tormentas han sido identificadas como Lorena y Jerry.

El huracán Lorena, de categoría 1, tocó la madrugada de este jueves la costa del occidental estado mexicano de Jalisco con fuertes lluvias y rachas de viento superiores a 70 km/h.

El huracán se localiza en la localidad de la Huerta, en Jalisco "y su centro se encuentra recorriendo la costa de dicho estado", dijo en un informe el Servicio Meteorológico Nacional de México.

The outer rainbands of #Hurricane #Humberto are beginning to affect #Bermuda (red circle) this morning. NOAA's #GOESEast is keeping a close eye on the Category 3 storm, which is forecast to pass just to the northwest and north of Bermuda later tonight. https://t.co/9QzwiVpOeZ pic.twitter.com/IAIcfo48rS

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) September 18, 2019