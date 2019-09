FOTO. Charlize Theron confiesa su relación "amorosa" con dos actrices casadas

Un poco de humor no cae nada mal y así lo demostró Charlize Theron con una reciente publicación que hizo en Twitter y que sorprendió a sus seguidores.

Con una foto, la actriz hizo una confesión graciosa, pues confesó que esta en una nueva relación sentimental con Nicole Kidman y Margot Robbie, ambas actrices están casadas.

Parece que el amor entre estas tres famosas actrices trascendió las cámaras y fue más allá del set de grabación.

I feel like I have to be honest.

I’m in a new relationship.

With both these ladies.

For real. pic.twitter.com/V2GxFW8PTi

— Charlize Theron (@CharlizeAfrica) September 15, 2019