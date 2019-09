VIDEO. Brutal golpiza recibe actor de Televisa por defender a su hija de acoso

Arturo Vázquez fue agredido físicamente en las calles de la Ciudad de México, luego de salir a defender a su hija de unas personas que la estaban acosando verbalmente.

En entrevista para el programa Hoy, el actor contó que su hija recibió algunas palabras altisonantes por parte de unos sujetos:

"Mamacita que buenas nalgas tienes. Presta", le dijeron.

La chica iba a acompañada de su mejor amigo Alex, quien se volteó para cuestionar a los hombres sobre el motivo por el que le hablaban así, entonces "se le dejan venir" y él se defendió.

Sin embargo, Alex y la joven huyeron y fueron en busca de Arturo, pero cuando este salió al rescate de su hija lo agredieron fuertemente, incluso estaba resentido por un golpe a la altura del pulmón.

Además, lo amenazaron con armas de fuego y lo patearon, dejándolo en el piso.

"En el momento en que yo me presentó en esa puerta, están dos tipos armados adentro, corta cartucho con una nueve milímetros, me la pone en la cara y otro con una cuerno de chivo, y en eso salió un tipo vestido sin uniforme, fuerte, joven, y me empieza a tirar golpes (…) Me golpeó muy fuerte del pulmón", agregó.

Otros detalles

Según reveló la celebridad, fue un hombre fuerte y uno joven quienes le dieron la golpiza. Asimismo, dijo que llamó a la policía uy aunque llegaron al lugar, las autoridades "no hicieron absolutamente nada".

Luego de la agresión pidió ayuda a la ANDA (La Asociación Nacional de Actores), le mandaron una ambulancia y recibió atención médica.

Al momento tomó cartas para denunciar los golpes que recibió y la agresión verbal de la que fue víctima su hija, por lo que la investigación ya está en curso.

Arturo es hijo del cantante Alberto Vázquez y la actriz Isela Vega. Ha participado en las telenovelas como "El privilegio de Amar", "Y mañana será otro día", "Tenías que ser tú" y "Mi adorable maldición".