Precio del petróleo sube más de 10% tras ataque a plantas sauditas

El precio del petroleo se disparó más de 10% este lunes, tras los ataques contra dos plantas de Arabia Saudita, que obligaron a reducir la producción del reino a la mitad, informó la agencia Bloomberg.

El precio del barril de "light sweet crude" (WTI) aumentó un 10,68%, hasta 60,71 dólares, en tanto que el barril de Brent del mar del Norte avanzó un 11,77%, a 67,31 dólares, tras los ataques con drones contra infraestructuras del gigante petrolero Aramco, según la misma fuente.

El presidente Donald Trump dijo este domingo que Estados Unidos está listo para responder al ataque contra infraestructuras petroleras en Arabia Saudita, que Washington atribuye a Irán, mientras Riad intenta reanudar las operaciones en las plantas dañadas por el ataque con drones.

Es la primera vez que el mandatario estadounidense menciona una potencial respuesta militar al ataque del sábado, que obligó al reino a reducir su producción de crudo a la mitad.

"El suministro de petróleo de Arabia Saudita fue atacado. Hay motivos para creer que conocemos al culpable", escribió Trump en su cuenta de Twitter, agregando que Estados Unidos está listo para atacar "dependiendo de la verificación" y que esperan conocer la versión de Arabia Saudita para determinar cómo proceder.

Based on the attack on Saudi Arabia, which may have an impact on oil prices, I have authorized the release of oil from the Strategic Petroleum Reserve, if needed, in a to-be-determined amount….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019