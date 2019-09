Conmemoran 209 años de la independencia de México

Mariachis y demostración de trajes típicos de algunas regiones mexicanas, fueron algunos distintivos que colocó la embajada de México en la celebración de los 209 años de independencia de la corona española.

Romeo Ruiz Armento, representante del vecino país, recordó las diferentes etapas que vivió su nación para lograr la histórica independencia, por lo que mencionó a José María Morelos, Miguel Hidalgo y Costilla, y Benito Juárez.

Asimismo, calificó de traidores a los mexicanos que buscaron en España un emperador para que los gobernara, siendo Fernando Maximiliano I, aunque falleció fusilado junto a otras personas.

Resalta la transición en su país

El diplomático aprovechó la ocasión para reconocer el trabajo de las mujeres y mencionó que el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador esta compuesto por varias funcionarias, como la secretaria de Seguridad.

A la vez, resaltó que el gobierno de López Obrador apoya a todos los empresarios para generar empleo, pero que con el mandatario no solo hay un cambio de gobierno sino una transformación en el Estado, ya que una de las principales tareas que se ha propuesto es acabar con la corrupción.

Ruiz Armento señaló que se debe acabar los negocios en la política, para que los empresarios no sigan manoseen la política, ni los políticos no hagan negocios que no saben hacer, con dinero que se “robaron de las arcas”.

México se independizó el 16 de septiembre de 1810.