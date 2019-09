Guatemala arrasa en el once de la Liga de Naciones Concacaf 

La última semana de acción en la Liga de Naciones Concacaf 2019 dejó a varios jugadores de la Selección de Guatemala en el 11 ideal.

La cuenta de Twitter de la Concacaf Nations League dio a conocer a los 11 jugadores que destacaron en la última fecha de la Liga C.

En ese sentido, Guatemala fue quien se llevó la mejor tajada del pastel.

Es así como, la bicolor logró ubicar a cuatro de sus futbolistas: Stheven Robles en la defensa y Jorge Vargas en la media.

Y según la Concacaf, a Danilo Guerra y Marvin Ceballos en la delantera.

Además, futbolistas de Barbados, Islas Caimán e Islas Vírgenes Estadounidenses también forman parte de ese 11 ideal.

And Finally, League C Team of the Week! Who would be captain of this squad? 👇#CNL #FollowTheDream pic.twitter.com/qmjjDW58o6

