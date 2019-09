César Montes: No ordené matar a nadie, intervine para calmar a la gente

Por medio de un video, el excomandante guerrillero César Montes se desligó de la muerte de los tres soldados miembros de una patrulla ocurrida el pasado 3 de septiembre en la aldea Semuy II, El Estor, Izabal.

"Me encontraba muy lejano y no tengo nada que ver con esos hechos. No estaba ahí y no di órdenes a nadie de que mataran a nadie. Yo intervine para calmar a la gente y para que ya no hubiera muertos", dijo montes en el video de tres minutos y medio de duración.

La Policía Nacional Civil realizó el 9 de septiembre un operativo sin éxito en Amatitlán para capturarlo, aunque aseguran que la búsqueda no está relacionada a los hechos ocurridos en El Estor.

Las razones del ataque

Montes asegura que la población de esa zona fue muy golpeada durante el conflicto armado interno y desde que se firmaron los acuerdos de paz en 1996, no han llegado las autoridades a la zona.

"La gente tiene un trauma postconflicto, que es natural. Nunca han sido atendidos por nadie, nunca se les dio el debido respeto y la gente ahí tiene temores fundados por al presencia del ejército", justificó.

El argumento de Montes fue que cuando los vecinos vieron llegar a la patrulla, se asustaron y los confrontaron ya que creyeron que estaban ahí para capturar a alguien o para desalojarlos.

La versión de Montes

El relato del video, asegura que la patrulla llegó el 3 de septiembre y al encontrar a varias mujeres de la aldea, lo primero que hicieron los soldados fue encañonarlas y decirles que se callaran.

Según Montes, no se trató de una emboscada sino que fue una acción de los vecinos de la comunidad Semuy II, ya que los soldados habrían disparado primero contra una multitud e hirió a una mujer en la pierna y a un joven en el abdomen.

"Inmediatamente los campesinos dispararon sus escopetas y cayeron muertos tres soldados, entre ellos el jefe de la unidad. El resto de la tropa se dispersaron y huyeron…todavía hubo otros dos soldados heridos", dice el exguerrillero en el video.

"No hubo una emboscada, no hubo una emboscada, lo que hubo fue un enfrentamiento con los campesinos de Semuy II", añadió.

César Montes fue comandante del Ejército Guatemalteco de los Pobres (EGP), así como de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR).