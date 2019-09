Estampida durante peregrinación deja más de 30 muertos en Irak

Al menos 31 personas murieron el martes en una estampida humana ocurrida durante la peregrinación chiita de Ashura, en la ciudad de Kerbala, en Irak.

El ministerio de Salud iraquí precisó que también había 75 heridos, y apuntó que el saldo definitivo de víctimas podría aumentar con el paso de las horas.

De acuerdo con el canal catarí Al Jazeera, se trata de la estampida más mortal en la historia reciente durante el Ashura.

El citado medio menciona que la estampida inició cuando una pasarela colapsó durante una procesión, provocando pánico entre los presentes.

Cada año, centenares de miles de chiitas del mundo entero recuerdan, en Kerbala, el martirio del nieto del profeta Mahoma, el imán Husein.

Desde el inicio del mes musulmán de "moharram", hace diez días, los chiitas celebran un periodo de luto.

En Bagdad, Basora o Nayaf, en el sur, se organizan procesiones que alcanzan su paroxismo en el décimo día del mes santo, llamado Ashura, que se celebró este martes.

