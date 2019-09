Canje de prisioneros entre Rusia y Ucrania después de cinco años de guerra

Ucrania y Rusia efectuaron el sábado un canje de 70 prisioneros, entre ellos el cineasta ucraniano Oleg Sentsov, cuya liberación exigía la comunidad internacional, una acción que podría marcar un primer acercamiento después de cinco años de conflicto entre los dos países.

El avión que transportaba a los ucranianos aterrizó el sábado en el aeropuerto principal de Kiev donde decenas de allegados y el presidente, Volodimir Zelenski, les recibieron en la pista.

"Hemos dado el primer paso […] Debemos dar el resto para poner fin a esta horrible guerra", que provocó cerca de 13.000 muertos en cinco años, declaró el presidente ucraniano en el aeropuerto Borispil de Kiev, en presencia de decenas de periodistas.

"Felicito a todo el mundo por la liberación de nuestros héroes", añadió.

En Rusia, la televisión estatal mostró a los detenidos rusos bajando del avión en el aeropuerto Vnukovo de Moscú.

Entre las reacciones internacionales, Alemania, Estados Unidos y Francia, dieron la bienvenida a este intercambio, en el que ven una señal del inicio de una resolución del conflicto.

Se trata quizás de "un primer paso de gigante hacia la paz", afirmó el presidente estadounidense Donald Trump en Twitter, felicitando a los dos países.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019