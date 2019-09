Lenny Kravitz: “Nada ha cambiado”

El ícono del rock Lenny Kravitz siempre ha poseído un carisma atemporal tanto en el estudio de grabación como cuando actúa en el escenario. Este hombre de 55 años de edad llegó por primera vez a la escena musical en los años 80, con su álbum debut 'Let Love Rule', y desde entonces ha logrado hazañas en el mundo de la música que equivalen a la magnitud que la mayoría de los músicos sólo sueñan – como producir música para Madonna y Aerosmith, batir el récord de galardones de la categoría de Mejor Interpretación Vocal de los premios Grammy, y haber sido nombrado uno de los 100 Mejores Artistas del Rock, entre muchos más. ¿Cómo logró Kravitz ese estatus? Con una música única que trabaja con cuidado e irónicamente se le aparece en sus propios sueños, lo que suena cierto para su último álbum "Raise Vibration".

"Este álbum me lo regalaron en sueños", dice Kravitz. "Siempre he soñado con la música, pero este es el primer álbum que fue soñado completamente. Eso nunca me había pasado antes, donde he soñado un disco entero. Pero para mí es la mejor creación, cuando estás completamente alejado, cualquier idea, preconcepción, o lo que sea que pensabas que querías hacer y que simplemente te la dan. Creo que es tan hermoso. Eso es realmente inspirador para mí".

Kravitz siempre ha estado intrincadamente involucrado con toda su música y sus álbumes. Sin embargo, lo que distingue a este icono es el hecho de que no sólo escribe y canta las canciones de sus álbumes, sino que también toca la mayoría de los instrumentos.

"En cuanto a la grabación, mi proceso ha sido prácticamente el mismo desde el principio. O toco todos los instrumentos de una canción, o toco la mayoría de los instrumentos de una canción, dependiendo de cuál sea", dice Kravitz. "Es la forma en que me gusta trabajar. Para mí es como pintar, tengo todos mis colores en el estudio, que son mis instrumentos y diferentes tipos de equipo. Estoy más o menos haciendo lo mío, que es estratificar instrumentos y pintar, colorear y esculpir hasta que haya logrado lo que escuché en el sueño. Me encanta la música y me encanta todo tipo de música, y me encanta mezclar música. Así que tuve una idea sobre adonde pensaba que quería ir".

A Kravitz le gusta estar conectado como intérprete consigo mismo y con su existencia simultánea en la vida en ese momento, lo que hace que su catálogo sea muy personal.

Getty

"Es cuestión de poner la expresión correcta en el momento correcto. Me gusta reflejar dónde estaba en este mundo en ese momento, que es lo que quiero hacer siempre", dice Kravitz. "No quiero trabajar ni forzar una expresión, quiero que venga a mí. Así que eso es lo que hice. Es una experiencia hermosa, siempre lo es. Todavía tengo la misma emoción que tenía cuando estaba en la escuela secundaria haciendo música. Nada ha cambiado, lo que sigue siendo muy hermoso para mí".

Sin embargo, la conexión no es sólo por su propio bien. Kravitz también invierte su corazón y su alma en su música como una labor de amor por los demás. Con su gira "Raise Vibration" comenzando pronto, Kravitz sigue estando muy emocionado por experimentar un momento humano real con el público en lugar de limitarse a escuchar los aplausos y elogios que se merece por derecho.

"La razón por la que hago esto es por la conexión. Hacer música en el estudio lo es todo para mí, ahí es donde me siento más cómodo. Podría quedarme en el estudio y grabar el resto de mi vida. Pero hay tal belleza en compartir música que luego se convierte en la música de otras personas, la música no es sólo mía. La gente que apoya mi arte y disfruta de mi música, esa música es ahora parte de su vida", dice Kravitz. "Cuando la gente me dice que mi música les ayudó a superar algo, es una verdadera bendición. Están allí para escuchar estas canciones y revivir estos momentos de su pasado en el presente. Lo que quiero que ocurra cada noche es que hagamos una conexión, todos nosotros, juntos, donde todos estamos montando la misma ola. Esa es la satisfacción que obtengo. No es un 'show', es una experiencia humana y es un intercambio humano y de eso se trata".

55

años de edad tiene el músico neoyorquino