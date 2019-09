Congresistas de EE.UU. piden medidas de seguridad para funcionarios de CICIG

Varios miembros del Congreso de los Estados Unidos enviaron una carta dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres,instando a tomar medidas para proteger la integridad física de empleados de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que todavía se encuentran en el país.

Pero también se hace extensiva dicha petición para los jueces, fiscales y defensores de la sociedad civil guatemalteca que han cooperado estrechamente con la CICIG, cuyas funciones culminan hoy.

For 12 years, @CICIGgt & its partners have led the fight against corruption in Guatemala. As CICIG closes today, we’re urging @UN to take steps to ensure the physical safety of employees who remain in the country, Guatemalan judges, prosecutors, & civil society advocates. pic.twitter.com/jEPIWv6VVC

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) September 3, 2019