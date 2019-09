Víctima de caso de supuesto espionaje que involucra a ministro de Economía solicita protección

A título personal, la señora Zoila Karina Flores, consultora independiente en temas de corrupción, y quien figura como una de las personas espiadas en el caso que involucra al ministro de Economía, Acisclo Valladares Urruela, acudió a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) para solicitar medidas de protección.

Asimismo, indicó que teme por su vida y por la de su familia.

Soy una de las personas que se menciona su nombre en el caso de espionaje telefónico que CICIG presentó la semana pasada", indicó la entrevistada.

Por otra parte, Flores añadió que no descarta presentar una denuncia penal en contra del titular de la cartera de Economía y solicitar que sea aceptada como querellante adhesivo en la investigación.

Actualmente, Karina Flores es diputada suplente al Parlamento Centroamericano (Parlacen) por el partido político Encuentro por Guatemala.

"Intimidada"

Desde hace dos años, me he sentido amenazada, intimidada, perseguida, acosada, he experimentado el acoso a través de la persecución que me hacen vehículos con personas que no conozco", se indica en el documento presentado.

Además, asegura que experimentó durante conversaciones telefónicas algunos sonidos diferentes, "voces extrañas en medio de mis conversaciones telefónicas".

De acuerdo con el documento, Flores es defensora de Derechos Humanos, de la justicia, la verdad y la paz, desde hace 15 años.