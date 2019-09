AUDIO. Estas fueron las palabras de monseñor Ramazzini al conocer nombramiento

El papa Francisco dio a conocer este domingo, desde la Plaza de San Pedro y tras el tradicional rezo dominical del Ángelus, que monseñor Álvaro Ramazzini Imeri será cardenal.

El próximo 5 de octubre de este año habrá un Consistorio para la creación de 13 nuevos purpurados.

Ramazzini reacciona

No obstante, luego de que se supiera esta noticia muy importante para la comunidad católica guatemalteca, el propio Ramazzini comentó cómo tomó dicha noticia.

Sus palabras fueron compartidas por "Radio Creativa 98.1 FM" de Huehuetenango.

Esta mañana, un amigo sacerdote que tengo en Roma me llamó y me dijo: ¿Ya sabe usted que lo hicieron cardenal?; no le dije, no sé nada", indicó Ramazzini.

Estas fueron las primeras palabras de monseñor Ramazzini ante la grey católica a la que se refería y quienes respondieron con aplausos.

Por otra parte, indica que el Nuncio Apostólico, Nicolás Thevenin, le llamó después de esto y le confirmó que él mismo había hablado son Su Santidad en junio pasado.

Sí, me dijo. Yo hablé de eso con el papa en junio y platicamos con él sobre su persona (Ramazzini). Pero me dijo que tenía que guardar el secreto", dice monseñor que le comentó Thevenin.

Sobre su nombramiento

Esto es parte de lo que mencionó monseñor Ramazzini sobre su nombramiento.

"Cuando se piensa en el cardenal, se piensa en alguien que sube un puesto, pero cuidado con esto, porque en la iglesia no se trata de subir puestos. Sino Jesús dice que los primeros sean los últimos, y el papa lo ha demostrado.

No se trata de que ahora me siento superior. Es cierto, desgraciadamente en la mentalidad del mundo, lo que se piensa es: ah, el cardenal… a ese sí lo vamos a oír, al obispo de Huehuetenango, ese no sirve para nada. Bueno, es la mentalidad del mundo."

"Pero, ¿Qué es un cardenal?"

Ramazzini indica que un cardenal es un obispo que tiene la posibilidad de elegir al próximo papa.

Y espero que tarde mucho el tiempo para que el papa Francisco siga viviendo muchos años más", indicó.

Por otra parte, durante su alocución indicó que el cardenal "es un asesor directo del papa, y entonces, cuando el papa nombra cardenal a alguien lo pone miembro de alguna de las oficinas del Vaticano que lo ayuda a tomar decisiones."

Agradece

¿Qué es lo que yo le agradezco a Dios y al papa Francisco? Le agradezco que me dé la posibilidad de ser un asesor del papa para poder decirle lo que pasa en esta parte del mundo, en donde muchas veces las informaciones que llegan al Vaticano no reflejan la realidad de la vida de ustedes", añadió.

"La responsabilidad que yo asumo es de llevar las voces del pueblo católico y no católico de Guatemala a esas oficinas donde se toman decisiones importantes de toda la iglesia. Eso es nada más, ¿que me van a aumentar el sueldo? no", añade.