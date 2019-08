El fenómeno Greta Thunberg

Carteles escritos a mano y decorados con dibujos de flores en los que se podían leer “Bienvenida Greta” y “Eres mi heroína”, junto con algunos más dramáticos en los que se veía a la Estatua de la Libertad ahogándose debido a los efectos del cambio climático, fueron algunos de los mensajes que recibieron el miércoles en un puerto de Nueva York a la activista medioambiental sueca Greta Thunberg, quien a sus 16 años decidió cruzar el Atlántico en un velero, evitando así contaminar durante su viaje que hoy la tendrá protestando frente a la sede de la ONU.

La mayoría de los fans de esta adolescente, que se ha atrevido a decir a los congresistas de varios países europeos que tienen que entrar en pánico porque los efectos del cambio climático van a ser inminentes, tampoco han cumplido la mayoría de edad.

Luke Dakota, quien tiene 12 años –aunque señaló a Publinews Internacional que solo faltan unos días para su cumpleaños– se desplazó al muelle deportivo North Cove Marina en Manhattan junto con una compañera de clase para conocer a su ídolo.

“Greta es joven, pero ha conseguido crear un gran impacto en el mundo. Además, no es modesta y no se calla. Es muy poderosa y una líder”, detalló el muchacho neoyorquino con una pancarta con el dibujo de la cara de Thunberg y su mensaje “No quiero tu esperanza, no quiero que tengas esperanza. Quiero que entres en pánico…. y actúes como si la casa estuviera en llamas”.