Las 11 denuncias que la CICIG entregó al Ministerio Público a cinco días de su cierre

Como parte del proceso de cierre de la CICIG, la comisión entregó 11 denuncias al Ministerio Público sobre casos de corrupción e impunidad en varias instituciones del país.

La CICIG emitió un comunicado en el que explicó que dichas investigaciones se encontraban en un proceso internos de análisis.

Denuncia 1: Comisiones paralelas II

Supuestos hechos de corrupción, tráfico de influencias y asociación ilícita en el proceso de integración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para el periodo 2014 al 2019.

Denuncia 2: Espionaje y escuchas telefónicas ilegales en la compañía Tigo (Acisclo Valladares Urruela)

Algunos miembros del Movimiento Semilla y tres personas más fueron interceptadas en su línea telefónica. La CICIG concluyó que el ministro Acisclo Valladares Urruela se valía aparentemente de la infraestructura humana y técnica de la empresa TIGO para tener acceso a información sensible de políticos de la oposición y particulares, incluyendo a quien entonces era su esposa.

Denuncia 3: Posible hechos de corrupción en la Usac (administración de Estuardo Gálvez)

La CICIG anota que el exrector Estuardo Gálvez autorizó y gestionó ante el Consejo Superior Universitario (CSU) la realización de varios proyectos que presentaron irregularidades. Tales como obra gris y compra de terrenos.

Denuncia 4: Posibles hechos de corrupción en la Usac (administración de Murphy Paiz)

Durante el periodo de Paiz como decano de la Facultad de Ingeniería, hubo 62 proyectos de obra. Sin embargo, estas no fueron construidas. Se presume una sobrevaloración en el costo de otras obras. Y también hubo proyectos que no lograron ser ubicados y que incluso no fueron claros los datos del concurso de adjudicación.

Denuncia 5: Actos de corrupción realizados por la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores 2010-2016.

La CICIG investigaba que varios directivos del Banco de los Trabajadores donaron fondos a la entidad Avanzando al Progreso, S.A. El caso apunta que fue con el objetivo de apoyar la campaña del Partido Patriota.

Denuncia 6: (Se divide en seis)

6.1

Corrupción en Nebaj, Quiché. Obras sin ejecutar por Q17 millones durante las administraciones de los alcaldes Pedro Raymundo Cobo y Virgilio Gerónimo Bernal Guzmán.

6.2

Denuncia contra María Elizabeth Pacajá López, exfuncionaria de la Contraloría, por recibir pagos de la Municipalidad de Lanquín.

6.3:

La CICIG señala prevaricato del juez Víctor Cruz en el caso Tigo, que no entró a conocer un recurso de reposición contra el Juzgado de Diligencias Urgentes.

6.4

Fraude en licitación de líneas y rutas de la ciudad de Guatemala a favor de la Asociación de Empresarios de Transporte Urbano (AEAU)

6.5

Financiamiento electoral ilícito del partido Líder (II)

6.6

Impunidad caso Fénix II