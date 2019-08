Exdirector de Informática del TSE solicita al MP que acelere solicitud de antejuicio contra magistrados

El abogado Víctor Manuel Luna, quien representa al exdirector de Informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Castillo, presentó esta mañana ante la Fiscalía de Delitos Electorales del MP un memorial en el que pide que se proceda a solicitar el antejuicio contra los magistrados de dicho órgano.

Luna solicita en el documento que "se proceda por parte del ente investigador a solicitar diligencias de antejuicio", contra el presidente del TSE, Julio Solorzano, y\o contra los otros magistrados del tribunal.

Castillo ampliará su declaración el miércoles de la próxima semana en la que, según la fiscalía de Delitos Electorales, revelaría otros hechos de los que tiene conocimiento.

"Le recordamos al MP las palabras del juez contralor a efecto de que se inicien las diligencias de antejuicio en contra de los funcionarios del TSE en este caso los magistrados", dijo el abogado Luna luego de presentar el memorial.

Entre los delitos de los que señalan a Castillo es el de incumplimiento de deberes, extremo que su abogado descartó debido a las condiciones laborales de su patrocinado.

"No puede haber incumplimiento de deberes si no existe un sistema SITREP (Sistema de Transmisión de Datos) por parte del TSE y si en el contrato laboral de mi cliente no se establecen cuales fueron esas funciones como exdirector del TSE", argumentó Luna.

El caso

Castillo y Beny Román, exsubdirector de Informática del TSE fueron detenidos el pasado 7 de agosto como seguimiento a las investigaciones que están en desarrollo acerca del funcionamiento del software del TSE.

Ambos fueron ligados a proceso por el delito de incumplimiento de deberes; y Román también es señalado por la destrucción de documentos informáticos.

*Con información de Henry Montenegro/Emisoras Unidas