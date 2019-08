VIDEO: Diputado Linares Beltranena a punto de liarse a golpes con Amílcar Pop

Los diputados Fernando Linares-Beltranena del partido PAN y Amílcar Pop de la bancada Winaq estuvieron a poco de intercambiar golpes durante una sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República.

En dicha sesión los diputados miembros de dicha sala de trabajo discutían la iniciativa de ley 5375 del arrepentimiento y el perdón, con la cual el legislador panista indicó no estar de acuerdo.

Aquí el video:

Linares argumentaba que con la aprobación de esa ley no debería aplicarse al presidente de la República.

Durante su intervención el diputado panista se refirió a los pueblos indígenas de una forma que indignó al diputado Pop.

Diputados que no lograron reelección anuncian denuncia contra magistrados del TSE Esta medida fue tomada luego de las inconsistencias detectadas en los datos informáticos.

Mientras Linares hablaba, Pop lo interrumpió en varias ocasiones lo cual provocó el enojo del diputado panista al extremo amenazarlo de forma agresiva.

"Vamos a ver aquí y afuera" dijo Linares-Beltranena mientras se paraba abruptamente y se aproximaba a su colega.

Sus compañeros diputados, entre ellos el presidente de la comisión, Aníbal Rojas, tuvieron que intervenir para calmar los ánimos.

Se pronuncian

"Amilcar Pop me interrumpió, yo le dije que no lo hiciera y el insistió y eso no es así. Cuando hablan las personas yo nunca las interrumpo. Una violencia en la que se me interrumpe yo la tomo como una violencia que se responderá igual", dijo Linares Beltranena.

El legislador argumenta que la citada propuesta de ley implica una petición de perdón por parte del Presidente de la República, lo cual podría ser el cimiento para demandar al Estado.

Señalan anomalías en el mantenimiento de vehículos del MinTrab Autoridades de la cartera de Trabajo fueron citados al Congreso.

"Expresó que había una raza superior durante la conquista y que nos vinieron a salvar de una involución civilizatoria y que incluso nos salvaron del paganismo. No puedo quedarme callado escuchando ese tipo de agresiones en contra de millones de guatemaltecos", respondió Pop.

Lamentablemente el no se controla y amenazó con golpearme y reaccionó violentamente pero yo no me rebajo a esa forma de confrotación", concluyó el diputado de Winaq.