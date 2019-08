¿Se pueden bombardear los huracanes?

La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA) ha declarado recientemente que la supuesta sugerencia del presidente Donald Trump de bombardear huracanes con armas nucleares para interrumpir su formación "no es una buena idea", y que puede causar "problemas ambientales devastadores".

"Durante cada temporada de huracanes, siempre hay sugerencias de que uno simplemente debe usar armas nucleares para destruir las tormentas", comentó Chris Landsea, director de ciencia y operaciones del Centro Nacional de Huracanes, en un blog del portal de la Agencia.

Según Sharon Squassoni, profesora de investigación de la práctica de asuntos internacionales del Instituto de Política Internacional de Ciencia y Tecnología, sería imposible predecir de antemano qué tormentas tropicales se convertirían en huracanes para evitar su formación.

"Se necesitaría demasiada energía, incluso con armas nucleares, para interrumpir la formación de un huracán, y los vientos exacerbarían la propagación de la radiactividad", explicó Squassoni a Publinews Internacional.

"Soy una experta en armas nucleares, no en huracanes, así que me remito a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos sobre por qué la física no funciona".