Alejandro Giammattei: "Probablemente no vamos a ser un gobierno perfecto, pero sí correcto"

El presidente electo, Alejandro Giammattei, fue entrevistado en el programa “A Primera Hora” de Emisoras Unidas.

Durante la conversación, habló sobre el convenio que ha sido cuestionado con Estados Unidos, sobre la creación de la Comisión contra la Corrupción y sobre su futuro gobierno.

¿Qué explicaciones le ha dado a usted el gobierno, y particularmente el presidente, de no haberle dado el texto del acuerdo firmado con EE. UU.?

De hecho, hemos recibido el acuerdo básico, el original de seis páginas, el que todo mundo vimos. Ese sí lo recibimos vía electrónica. Recibimos una copia del acuerdo de trabajadores temporales (visas H2A), pero no tenemos mayor información del resto. Me preocupa porque no hemos visto todo lo que respecta al plan de implementación, es el que hemos estado pidiendo. De hecho, lo solicitamos a Estados Unidos la semana pasada y ellos nos dijeron que lo teníamos que pedir al gobierno de aquí.

Usted hizo un llamado a la reflexión, en ese sentido… ¿no le parece que ya es tiempo de que lo comuniquen?

Sí, porque nos dicen aquí que no está y nos dicen afuera que sí está. De hecho, en una conversación que tuve con el embajador Luis Arreaga, le hice ver la necesidad de que conozcamos el plan de implementación, para nosotros es fundamental. Porque no sabemos cuándo arranca, no sabemos bajo qué condiciones. Hay algunas condiciones que sabemos, producto del convenio, por ejemplo, que Estados Unidos le va a dar a la ACNUR una cantidad que pareciera ser de US$40 millones para que empiecen los procesos de ir atendiendo a los refugiados. Pero, ¿qué es atender a los refugiados? Ese es parte del detalle que no tenemos dentro del plan de implementación.

¿Qué pasa si usted al ver los anexos determina que es un acuerdo lesivo para Guatemala y está del otro lado la amenaza del presidente Trump?

Amarrarnos los pantalones y plantear las soluciones que tengamos que plantear, voltear a ver a donde tengamos que voltear a ver, abrir los mercados que tengamos que abrir. Prepararnos para las contingencias… pero yo esperaría que no lleguemos a eso, yo no creo que lleguemos a eso.

Doctor, hay algo que está circulando. Se supone que hay presiones del gobierno de EE. UU., hay algunas muy sutiles y otras muy directas. Se habla de que se le ha solicitado que se quede Enrique Degenhart como ministro de Gobernación…

Ni el señor Degenhart ni la señora Jovel se quedan. Hay cambios en los ministerios y lo van a ver. No es cierto, no hemos recibido ni sutil, ni positivamente ni por asomo…

¿Cuál es el plan concreto para reactivar la economía del país?

La pregunta del millón; para reactivar la economía, primero se implementará el modelo económico que dijimos en la campaña que vamos a promover, que es el modelo exportador. Eso implica que vamos a alinear las políticas monetarias, cambiarias, crediticias y fiscales acorde al modelo exportador.

Usted habló de casos dormidos. Mencionó el caso “Odebrecht”, el caso de la Franja Transversal del Norte, ¿cuáles otros casos tiene en la mente que puedan estar dormidos?

En temas de corrupción creo que hay bastantes. El tema “Odebrecht”, el de la Franja Transversal del Norte y el “Transurbano” son casos paradigmáticos, que deberíamos tener alguna respuesta. Hay leyes, han sido presentadas denuncias porque ha habido manipulaciones, coimas, pagos, mordidas…

¿En Guatemala cómo va a operar la Comisión contra la Corrupción que propone?

Va a ser una comisión que tendrá unos alcances bastante grandes. En primer lugar, la persecución del corrupto, como se estaba haciendo. Pero el gran problema de solo perseguir al corrupto es que no se corrige la causa. Aquí lo que tenemos que hacer no solo es meter a la cárcel a los corruptos, pero si tenemos un sistema que promueve la corrupción y no corregimos la falla del sistema, nunca vamos a dejar de tener corruptos. Entonces, hay que hacer un esfuerzo.

