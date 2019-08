Nave espacial Soyuz MS-14 con robot humanoide a bordo atraca en la EEI

La nave espacial Soyuz MS-14 con el robot humanoide Fedor a bordo, el primero en ser enviado por Rusia al espacio, se acopló con éxito este martes a la Estación Espacial Internacional (ISS), tras un primer intento fallido el fin de semana.

"Contacto confirmado, captura confirmada", afirmó un comentarista en NASA TV, en referencia a la operación de acoplamiento de la nave rusa.

Fedor partió el jueves a bordo del cohete Soyuz MS-14, lanzado desde el cosmódromo ruso de Baikonur, en Kazajistán.

LIVE: A Soyuz spacecraft makes a second attempt to dock to the @Space_Station. 🛰️

This is a test flight for a new Soyuz booster, so there's no crew onboard — but it is carrying 1,450 pounds of cargo and supplies to the station! Watch: https://t.co/ZuxLDtRxxM pic.twitter.com/U8Kf8H4D3K

— NASA (@NASA) August 27, 2019